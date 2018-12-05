شكرا لقرائتكم خبر عن شيحة: «الحضري» قرر الرحيل رسميا عن الدراويش.. والإدارة تشكو الحارس للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شيحة، وكيل عصام الحضري، أن الحارس الدولي، منقطع حاليا عن التدريبات في الإسماعيلي أو الوجود في المباريات لاتخاذه قرار الرحيل عن الدراويش. وقال «شيحة» فى تصريحات إذاعية : "الحضري قرر بشكل نهائي الرحيل عن صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة". وتابع: "الحضري ليس لديه مانع لعقد جلسة مع مجلس الإدارة، لفك الارتباط بين الطرفين وديا، ولكن إدارة الإسماعيلي قررت تصعيد الأمر، وشكوى اللاعب في اتحاد الكرة، ورفض إنهاء الأزمة بشكل ودي".

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