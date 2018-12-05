شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على بطل بوروندى 2 / 1 ويتأهل لمواجهة القطن بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلى فييرا، على نظيره ماسيجير البوروندى، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الإسماعيلى فاز على بطل بوروندى بهدف دون رد فى لقاء الذهاب، لتصبح النتيجة 3 / 1 للدراويش، ويحصد بطاقة التأهل لدور الـ32 لمواجهة القطن الكميرونى، وستقام مباراة الذهاب فى الإسماعيلية على أن يكون لقاء العودة فى الكاميرون.

شهد اللقاء سيطرة واستحواذ نسبى من الدراويش، ونجح عماد حمدى فى إحراز هدف التقدم لفريقه، من ضربة رأس فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز الفريق البوروندى هدف التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 42، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للإسماعيلى بهدف ثانٍ فى الدقيقة 65.