شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو وناصر ماهر وأحمد الشيخ يقودون هجوم الأهلى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وضم التشكيل كلاً من

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

ويحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة فى الدورى لم ينتصر إلا فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات.