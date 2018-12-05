رياضة | الإسماعيلي يفوز على بطل بوروندي بثنائية ويتأهل لدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يفوز على بطل بوروندي بثنائية ويتأهل لدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادى الأسماعيلى ، في تحقيق الفوز على نظيره لو ميساجير بطل بوروندى بهدفين لهدف فى اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا ، ليصعد الدروايش الى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الاسماعيلى كلا من عماد حمدي وعبد الرحمن مجدي، بينما سجل بطل بوروندى الهدف الوحيد من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة تفوق واستحواذ كامل من جانب لاعبي الدراويش ، وسط مناوشات من جانب لاعبي بطل بوروندى .

يذكر أن مباراة الذهاب التى اقيمت فى بورندى انتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف سجله اللاعب طه طارق .