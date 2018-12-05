رياضة | كورة لايف| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر اليوم

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كورة لايف| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر اليوم

تقدم "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد أمام أرسنال، والتي تقام في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بقمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "بريميرليج" على ملعب أولد ترفورد.

ويدخل مانشستر اللقاء بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، وعينه على الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعويض تعادله مع ساوثهامتون في الجولة الماضية.

وفي المقابل يدخل أرسنال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على توتنهام بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الماضية، ليواصل عروضه الإيجابية.

كورة لايف| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر اليوم

ويقع مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع بـ30 نقطة

وفيما يلي التشكيل النتوقع لـ"مانشستر يونايتد":

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: سمالينج – فيل جونز – دارميان – دالوت.

الوسط: ماتيتش – هيريرا وفيلايني.

الهجوم: مارسيال – لينجارد ولوكاكو.

كورة لايف| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر اليوم

والتشكيل المتوقع لـ"أرسنال":

حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: هولدينج – سوكراتيس – كولاسيناتش – بيليرين.

الوسط: توريرا – جويندوزي وارون رامسي.

الهجوم: اوباميانج – مخيتاريان واليكساندر لاكازيت.

كورة لايف| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر اليوم