رياضة | كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

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كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستارليفربول وبيرنلي بث مباشر , الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج 2018-2019 المرحلة الخامسة عشر الدور الاول , سنكون علي موعد مع مباراة قوية علي ملعب تيرف مور معقل فريق بيرنلي ستجمع بين بيرنلي صاحب الارض والجمهور وبين ليفربول في مباراة لحساب الاسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الانجليزي.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
المباراة ستكون هامة لليفربول قبل مواجهة بورنموث في الايام القليلة القادمة وقبل مواجهة نابولي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا وسيسعي الفريق لتحقيق الانتصار ومواصلة النتائج الطيبة في اطار رحلته من أجل الحصول علي لقب هذا الموسم رفقة المدرب الالماني يورجن كلوب.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
المباراة ستكون صعبة علي ملعب صعب والدليل علي ذلك مباريات ليفربول امام بيرنلي في الموسم الماضي حينما تعادل ليفربول ذهابا في الانفيلد بهدف لكل فريق وكان النجم محمد صلاح قد أحرز هدف التعادل لليفربول حينها قبل أن يفوز ليفربول ايابا في الدور الثاني علي بيرنلي بنتيجة 2-1 بعد معاناة طويلة حينما احرز كلافان هدف الفوز في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
الدوري الانجليزي
الدور الاول
الأسبوع الخامس عشر
استاد تيرف مور
بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي.
يوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018.
الساعة التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت مصر.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
أهداف ملخص مباراة صلاح اليوم.
بعد انتهاء المقابلة سيقوم موقعكم كورة ستار برفع فيديو علي اليوتيوب لعرض نتيجة مباراة ليفربول اليوم وأهداف اللقاء ونتيجة المباراة النهائية وملخص ما فعله محمد صلاح اليوم في المباراة.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
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