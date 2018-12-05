رياضة | عاجل.. مفاجأة نارية حول تعيين جوزيه مدربا للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة نارية حول تعيين جوزيه مدربا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي، ابتعاد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق عن توليه مهمة تدريب الفريق خلال الفترة الحالية.
واشار المصدر، إلى أن جوزيه بعيد تماماً عن منصب المدير الفني في الأهلي ، ولكن تم ترشيحه لشغل منصب آخر بعيداً عن خلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.
وارتبط جوزيه طوال الفترة الماضية بالعودة من جديد لتدريب الأهلي، لتصحيح مسار الفريق عقب خسارة نهائي إفريقيا والخروج من البطولة العربية.
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