رياضة | عاجل.. تعرف على منافس الزمالك في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على منافس الزمالك في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق القطن التشادي في تخطي عقبة منافسه جوميدو التوجولي في الدور التمهيدي للكونفدرالية الإفريقية بنتيجة 3-1 بمجموع اللقائين. وتعادل القطن في توجو 1-1، ولكنه تأهل بعد فوزه في مباراة الذهاب 2-0. وبذلك ضرب القطن التشادي موعدا لمواجهة الزمالك في دور الـ32 للبطولة. ويخوض الزمالك مواجهة الذهاب على أرضه يوم 14 ديسمبر، أما مواجهة الإياب فستكون في تشاد بعد أسبوع

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