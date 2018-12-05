رياضة | بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

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بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

يواجه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره بيرنلي فى تمام في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، الأربعاء، بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق منافسات الجولة برصيد 36 نقطة بعد فوزه الجولة الماضية على ايفرتون بهدف دون رد، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط.

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الرابع على التوالي ومواصلة تضييق الخناق على مانشستر سيتي صاحب الصدارة، في ظل تواضع إمكانيات المنافس.

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يدرس إجراء تغييرات في التشكيلة الأساسية للفريق بمباراة اليوم لمعاناة بعض اللاعبين من الإصابة والبعض الأخر من الإجهاد بسبب ضغط المباريات.

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

وتشير الصحفية إلى أن هناك الشكوك حول مشاركة الثنائي فيرمينو وساديو ماني في مباراة اليوم فيما ينتظر أن تشهد تشكيلة ليفربول عودة جوردان هندرسون بعد إنتهاء الإيقاف.

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف