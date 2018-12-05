الان تتابع الكشف عن الموعد النهائي لكأس السوبر الإيطالي في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًا، عن موعد مباراة كأس السوبر بين فريقي يوفنتوس وميلان، خلال يناير المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت رابطة الدوري الإيطالي أن المباراة ستقام يوم الأربعاء الموافق 16 يناير المقبل، في مدينة جدة، وتحديدا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتقابل الفريقان سابقا في مباراتين فقط بكأس السوبر الإيطالي، حيث فاز رفاق السيدة العجوز عام 2003 بركلات الترجيح، بينما تفوق الرسونيري عام 2016 بركلات الترجيح أيضا.