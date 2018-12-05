الان تتابع “الهلال” الأكثر تداولا بالمملكة على “تويتر” في 2018.. و”النصر” ثانيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمي لموقع “تويتر” في الشرق الأوسط، اليوم، قائمة الأندية الأكثر تداولا في المملكة العربية السعودية خلال عام 2018.
وتصدر الهلال القائمة فيما جاء النصر ثانيا وحل الاتحاد ثالثا وجاء الأهلي في المركز الرابع.
ويمثل الترتيب السابق عدد مرات التي ورد فيها اسم النادي دون التطرق إلى عدد المتابعين أو كمية التغريدات والردود.
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