الان تتابع رسميا.. رفض احتجاج النصر ضد الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قرارها بشأن احتجاج نادي النصر على مشاركة لاعب نادي الوحدة علي النمر في مباراة النصر الوحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت اللجنة حسب بيان اليوم الأربعاء، إن نادي النصر قدم نموذج احتجاج عقب المباراة التي أقيمت بين الفريقين، الأحد الموافق 2 ديسمبر الجاري، والتي انتهت في تمام الساعة 7.36 مساء، إلى مراقب المباراة في تمام 9.20 مساء، ثم تقديم النادي أسباب الاحتجاج للجنة وموضوعه الطعن في نظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة، علي النمر، في تلك المباراة في تمام الساعة 9.13 مساء من يوم الثلاثاء 4 ديسمبر الجاري، أي بعد انقضاء الموعد القانوني المحدد لتقديم أسباب الاحتجاج “48 ساعة من وقت انتهاء المباراة المذكورة”، وأصدرت لجنة الانضباط القرارات التالية:

أولا: رفض الاحتجاج المقدم من نادي النصر شكلا، عملا بالمادتين “132/2/2″، “132/3” من لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثانيا: مصادرة رسوم الاحتجاج المدفوعة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عملا بالمادة “132/6” من اللائحة.

ثالثا: قرار قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم وفقا للمادة “139” من اللائحة.