الامارات | الانضباط تعاقب بني ياس لسب جمهوره حكم مباراة

شكرا لقرائتكم خبر عن الانضباط تعاقب بني ياس لسب جمهوره حكم مباراة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة الدكتور حسن المرزوقي تغريم نادي بني ياس 20 ألف درهم لقيام جمهوره بسب حكم مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء في الجولة 11 لدوري الخليج العربي، كما عاقبت اللجنة أيضا مدرب الفجيرة ، إيفان هاسيك بتغريمه 2000 درهم لاعتراضه قرارات حكم مباراة الفريق أمام الظفرة في الجولة الماضية ومطالبته له باستخدام تقنية الحكم الفيديو المساعد. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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