شكرا لقرائتكم المريخ السودانى يودع دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ودع فريق المريخ السودانى، مسابقة دوري أبطال أفريقيا مبكرا بعد الخسارة التى تلقاها أمام مضيفه فيبرس الأوغندى، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى.
وودع المريخ منافسات دوري الأبطال بمجموع المباراتين 2/2، باحتساب الهدف على ملعبه بهدفين حيث حقق فوز غير كافى فى مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف.
فيما نجح الهلال السودانى فى حسم تأهله للدور المقبل بعد فوزه على الجيش الزنزباري بمجموع المباراتين 6/0، ليضرب موعدا مع الأفريقى التونسى.
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