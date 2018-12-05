شكرا لقرائتكم تقارير.. ريال مدريد ينهى اتفاقه مع هازارد وتشيلسى يطلب 170 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادى ريال مدريد الإسبانى أتم اتفاقه مع النجم البلجيكى ايدين هازارد للعب ضمن صفوف الملكى بداية من الموسم المقبل.

ذكر موقع "le 10 sport" الفرنسى أن الريال حدد الصيف المقبل لإنضمام هازارد، والذى يرفض حتى الآن تمديد تعاقده البلوز، والذى ينتهى فى 2020.

وأشار الموقع أن إدارة النادى الإنجليزى حددت 170 مليون يورو للإستغناء عن نجمها، وهو ما قد يعتبره النادى المدريدى سعرا مبالغ فيه، نطرا لأن هازارد سيتبقى له موسما واحدا مع تشيلسى وهو الموسم المقبل.