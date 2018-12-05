شكرا لقرائتكم محمد كامل: حلم بريزنتيشن كسر هيمنة الكاف على البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورت، راعي الكرة المصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 93.7 على إذاعة أون سبوت إف إم، بعد حصول الشركة على حقوق بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية المؤهلة لكأس العالم أن الحدث الأهم هو أنها أول شركة مصرية تفوز ببطولة من تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وأن المفاوضات بدأت من شهرين خلال الجمعية العمومية للكاف في شرم الشيخ وتم الاتفاق على عمل مزايدة من 4 شركات قبل الفوز بحقوق البث الفضائي والرعاية للبطولة التي تقام الشهر الجاري.

رفض كامل الإفصاح عن المقابل المادي بسبب شروط الاتحاد الإفريقي، مضيفا بأن الشركة الراعية للكرة المصرية تحاول كسر حاجز الخوف من خلال الدخول في المنافسات الكبرى والأحداث الكروية المهمة وهو الأهم في الوقت الحالي بعد الحصول على حقوق البث الفضائي لبطولة إفريقيا ودخول شركة مصرية في السوق الإفريقية من الممكن أن يكون بداية كسر الاحتكار الذي حدث في السنوات الماضية والأهم كسر المستحيل لنقل الأحداث القارية وهناك طموحات كبيرة وكل مرحلة لها ظروفها من أجل تطوير صناعة كرة القدم المصرية.

عن تطوير البث التلفزيوني في الدوري المصري أشار كامل إلى أن الشركة حققت خطوات إيجابية وحصل انسحاب شركة صلة وغلق قناة بيراميدز والظروف لم تساعد القناة بسبب الأجواء في مصر بجانب تغييرات سوق الإعلام الرياضي والأهم هو تعديل المشهد قبل نهاية الموسم الجاري.

عن رعاة النادي الأهلي أضاف بأنه خلال 5 أيام سيتم الاعلان عن رعاة النادي الأحمر، حيث لم يتم الإعلان عنهم بسبب غياب محمود الخطيب رئيس النادي وظروفه مرضه وسفره لألمانيا بجانب وضع النادي حاليا، مشيرا إلى أن الشركة أنهت الاتفاق مع كل الرعاة والتأخير بسبب التوقيت والظروف المحيطة فقط.

أما عن موقف بريزنتيشن من الزمالك قال إن علاقتنا جيدة مع النادي الأبيض وجماهيره وتعودنا على الشد والجذب وهو من الأندية القريبة من قلب الشركة الراعية وهو أول نادي تم التعامل معه وسنظل داعمين له في الفترة المقبلة.