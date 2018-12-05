شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صفقات حسمها الأهلى قبل الميركاتو الشتوى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب 4 صفقات لتدعيم صفوفه، قبل حلول موعد الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، وذلك من أجل تدعيم صفوفه، خاصة بعد خسارة النهائى الأفريقى والإخفاق العربى وتذبذب النتائج فى مسابقة الدورى.

الأهلى يسير فى اتجاه تدعيم صفوفه بعناصر مميزة فى العديد من المراكز من أجل إعادة التوازن للفريق والمنافسة بشراسة على جميع البطولات التى يشارك بها، لاسيما وأن إدارة القلعة الحمراء تستهدف فى الوقت الحالى بناء فريق قوى يستطيع الاستمرار لعدة سنوات، مع الحاجة لبعض الخبرات التى تتمكن من تصحيح المسار فى أسرع وقت.

وخلال رحلة إدارة الأهلى فى طريق تدعيم الفريق، نجحت فى حسم 4 صفقات منها السوبر، ومنها المجهول الذى لم يعلم عنه جمهور الأحمر الكثير من المعلومات نظرًا لعدم مشاهدته فى الملاعب من قبل، وهو ما نرصده فى الأسطر التالية..

عودة صالح وتجهيزه ليناير

عاد صانع الألعاب صاحب الموهبة صالح جمعة لصفوف الأهلي بعدما فسخ تعاقده مع نادي الفيصلي السعودي، وتمسك الأهلي بتواجد "صالح" خلال الفترة المقبلة، شرط أن يظهر اللاعب التزامه وتأدية برنامجه التأهيلى على أكمل وجه حتى يتم قيده في انتقالات يناير، وهو ما ينفذه اللاعب بشكل جيد حتى الأن.

ديفندر دجلة وعودة التوازن لمنطقة الوسط

المارد الأحمر أعلن حسمه لصفقة من العيار الثقيل بضم محمد محمود ديفندر فريق وادي دجلة، لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 30 مليون جنيه، وهى الصفقة التي قد تساهم في إعادة التوازن لمنطقة وسط الشياطين الحمر، خاصة وأن اللاعب يمتلك موهبة عالية بخلاف شخصيته القوية التى تتماشى مع الأهلى.

"ميسى غزة" أول صراع بين الأهلى والزمالك

نجح عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، فى الحصول على توقيع محمود السلمى، الشهير بـ"ميسى غزة" صانع ألعاب نادى الشجاعية الفلسطينى، لمدة خمسة مواسم وهو من مواليد 97.

اللاعب الذى أبدى نادى الزمالك الاهتمام به قبل أن يحصل الأهلى على توقيعه، ليكون أول حلقة فى صراع الأحمر والأبيض بميركاتو يناير، ورغم أن اللاعب كان مركز الصراع بين قطبى الكرة المصرية، إلا إنه مازال مجهولاً بين الجماهير وينتظرون ظهوره مع الفريق للحكم على مستواه وتقييم الصفقة.

حامد حمدان مابين "الأمل والمجهول"

ضم الأحمر المهاجم الفلسطينى حامد حمدان لاعب نادى غزة الرياضى لمدة 5 سنوات لتدعيم خط هجومه، وجاء التعاقد بعد ساعات قليلة من مواطنه محمود السلمى "ميسى غزة".

جدير بالذكر أن علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادى الأهلى، قد أوصى الجهاز الفنى بالفريق الأول ولجنة التعاقدات بضرورة التعاقد مع الثنائى، والذى وصفهما بأحد أفضل المواهب العربية، إلا إن اللاعب مازال مجهولاً أيضًا بالنسبة للجماهير، إلا إنها تأمل فى أن يصبح على قدر مسئولية قيادة هجوم الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.