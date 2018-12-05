شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلى فى قلب فلسطين".. شاب من أمام قبة الصخرة: "مصدر سعادتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للنادى الأهلى مكانة خاصة وكبيرة فى قلوب الشعب الفلسطينى، ويوجد له فى العديد من المناطق روابط للتشجيع، وفى إطار حب شباب فلسطين للنادى الأهلى، شارك شاب فلسطينى صورة له وهو يرفع شعار النادى الأهلى أمام قبة الصخرة فى القدس، مع تعليق: "تحية من جماهير الأهلى فى فلسطين إلى النادى الأهلى المصرى مصدر سعادتنا". يذكر أن عدلى القيعى، مستشار التعاقدات فى النادى الأهلى، نجح فى الحصول على توقيع محمود السلمى، صانع ألعاب نادى الشجاعية الفلسطينى، الشهير بـ"ميسى غزة"، وهو من مواليد 97 لمدة خمسة مواسم.

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