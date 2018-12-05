شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على الجزيرة 47 / 33 بنهائيات دورى مرتبط سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة سموحة المرتبط على نظيره الجزيرة بنتيجة 47 / 33 فى منافسات ذهاب ربع نهائى دورى المرتبط، ومن المقرر أن يلتقى الفريقان غدا لتحديد صاحب المركز الثالث. كما تقام الآن مباراة الأهلى وسبورتنج فى المنافسة على لقب البطولة على أن تقام مباراة ثانية غدا يذكر أن مباريات الفريق الأول تقام فى السادسة مساء.

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