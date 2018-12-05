شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. سلطانة كمال الأجسام: لو جوزي ضربني هسجنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت أن تخطف الأنظار إليها فى الفترة الأخيرة وأصبح اسمها يتردد فى الوسط الرياضى عامة وبين السيدات والبنات خاصة، بعد حصولها على أكثر من ميدالية ذهبية ببطولة العالم بأوكرانيا.. إنها دينا عبد المقصود بطلة العالم فى كمال الأجسام، لمتابعة التقرير اضغط هنا:

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