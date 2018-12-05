شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأوليمبى: لم نمنع المنتخبات من التدريب فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عاطف حمودة مدير المركز الأوليمبى أن صالات الجيم فى المركز إحداهما يتم استخدامها من لمنتخبات القومية ويتم سداد إيجارها من جانب وزارة الشباب والرياضة تخفيفا للأعباء عن الاتحادات، والصالة الأخرى يتم استخدامها من جانب المواطنين، حيث يتم إيجار الصالة كنوع من الاستثمار، وهذا ليس بظاهرة جديدة بل يتم منذ سنوات.

كان لاعبو منتخب الجودو قد شكوا من تضررهم من إيجار إحدى الصالتين ومنع استخدامها إلا بعد سداد رسوم اشتراك.

وقال حمودة فى تصريحات خاصة إن المركز لم يمنع أى لاعب فى أى رياضة من استخدام الصالة، بل إن الموعد الذى حضر فيه اللاعبون كان نفس توقيت إيجار الصالة وبه مواطنون، ولا يصح أن يتم تدريب لاعبى المنتخبات المختلفة فى نفس توقيت تدريب المواطنون سواء سيدات أو رجال والعكس صحيح، فالمكان متاح يوميا فى الفترة من التاسعة وحتى العاشرة صباحا، ومن الثامنة وحتى العاشرة مساء للاعبى المنتخبات.

وأضاف مدير المركز أن المنتخب إذا أراد زيادة عدد الاجهزة فى الصالة المتاحة، فليتقدم بطلب ويتم على الفور الموافقة عليه.