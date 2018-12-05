شكرا لقرائتكم خبر عن بطل بوروندى يتعادل مع الإسماعيلى 1 / 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق ماسيجير البوروندى، مع الإسماعيلى بنتيجة 1 / 1 فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات جولة الإياب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

أحرز عماد حمدى لاعب الإسماعيلى، هدف التقدم لفريقه فى شباك ماسيجير البوروندى، من ضربة رأس فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز الفريق البوروندى هدف التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 42.

وكان الإسماعيلى حقق الفوز على بطل بوروندى بهدف دون رد فى مباراة الذهاب.

وضم تشكيل الدراويش كلاً من..

حراسة المرمى.. محمد فوزى

خط الدفاع.. طارق طه – محمد مجدى – محمود متولى – باهر المحمدى

خط الوسط.. نادر رمضان – عماد حمدى

أمامهم.. لسعد الجزيرى – حسنى عبدربه – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم.. كريستوفر ميندوجا

ويجلس على دكة البدلاء.. محمد مجدى – كريم بامبو – محمد الصادق – أحمد أيمن – شكرى نجيب – ريتشارد بافور – عمر الوحش