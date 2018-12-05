شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الأهلى.. 6 مباريات تنتظر الجماهير الحمراء فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق الأهلى مع الجونة فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من مباريات الدورى المصرى، لتعيد الأمل إلى القلعة الحمراء لاستعادة مستواها المعهود بعد سلسلة من الهزائم المتتالية، خلال شهر نوفمبر الحزين منها وداع دورى أبطال أفريقيا والخروج من البطولة العربية، بالإضافة إلى المقاولون.

وتشير التوقعات أن شهر ديسمبر سيكون بداية عودة الانتصارات من جديد للمارد الأحمر، خاصة أن أول يوم فى ديسمبر فاز الأهلى على بتروجت فى المباراة المؤجلة بهدف نظيف.

نرصد مباريات الأهلى خلال شهر ديسمبر على المستوى المحلى والأفريقى قبل مواجهة الجونة.

على المستوى المحلى

9 ديسمبر الأهلى مع طلائع الجيش على ملعب السلام

17 ديسمبر الأهلى مع النجوم بملعب السلام

26 ديسمبر الأهلى والداخلية على ملعب بتروسبورت

30 ديسمبر الأهلى مع إنبى على ملعب بتروسبورت

على المستوى الأفريقى

14 ديسمبر يخوض الأهلى مباراته بدور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا مع الفائز من أساس تيليكوم الجيبوتى و جيما أبا جيفار الأثيوبى

21 ديسمبر مباراة العودة بدور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.