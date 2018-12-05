هل تتفتت أصوات 3 مدربين داخل مصر على جائزة أفضل لاعب إفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة الأولية المكونة من 34 لاعبًا من أجل اختيار أفضل لاعب إفريقي في 2018، والتي ستشهد مشاركة مدربي بعض الأندية في الاختيار.

وضع الاتحاد الإفريقي فئات الاختيار مكونة من 3 فئات:

1- لجنة "كاف" للتنمية والتطوير.

2- خبراء الإعلام، الأساطير، ومدربي أندية ربع النهائي في دوري الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية.

3- مدربو وقادة منتخبات الاتحادات الـ54 الأعضاء.

ومن هؤلاء يوجد 3 مدربين داخل مصر، وهم المدير الفني لمنتخب مصر، إضافة إلى المدير الفني للأهلي الذي لعب نهائي دوري الأبطال، والمدير الفني للمصري الذي خرج من نصف نهائي الكونفيدرالية.

يتواجد ضمن قائمة المرشحين 3 لاعبين يمثلون أولوية بالنسبة لكل مدرب سيقوم بالإختيار في قائمة الأفضل، فهناك محمد صلاح لاعب منتخب مصر، ووليد سليمان جناح الأهلي، وأحمد جمعة مهاجم المصري.

وقام خلال العام الماضي كل مدير فني باختيار 5 لاعبين في التصويت، حيث حصل كل لاعب على نقاط من 5 إلى 1 بشكل تنازلي بحيث يحصل على المركز الأول على 5 نقاط وصاحب المركز الخامس على نقطة واحدة.

وسيكون بإمكان كل مدير فني أن يختار اللاعب المتواجد في فريقه في المركز الأول على أن يكون اللاعبين الأخرين في المركزين الثاني والثالث.

قائد المنتخب المصري أيضًا ربما يكون في حيرة حيث أن أحمد فتحي القائد الحالي زميل وليد سليمان في الأهلي ومحمد صلاح في المنتخب.

ويتم الإعلان عن أفضل لاعب إفريقي خلال حفل سيقومه الاتحاد الإفريقي في داكار بالسنغال 8 يناير من العام القادم.