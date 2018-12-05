مباشر.. الإسماعيلي 1 - 1 ميساجير .. دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ولو ميساجير نجوزي في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، على ستاد الإسماعيلية.

مباراة الذهاب في بوروندي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه طارق طه.

ويخوض الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد فوزي، وباهر المحمدي، ومحمد مجدي، ومحمود متولي، وطارق طه، وعبدالرحمن مجدي، ونادر رمضان، وحسني عبدربه، وعماد حمدي، وكريستوفر مندوجا، ولسعد الجزيري.

تقدم للإسماعيلي اللاعب عماد حمدي من رأسية رائعة في الدقيقة 33، ليتقدم الدراويش بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 43 تحصل الضيوف على ضربة جزاء، ونال طارق طه مدافع الإسماعيلي بطاقة صفراء، ليترجمها لاعب ميساجير "سيدروك رافي" في المرمى معلنا التعادل، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، ضغط الإسماعيلي لاقتناص الهدف الثاني، حتى استطاع عبدالرحمن مجدي إضافة هدفا آخر بعدما استغل كرة ارتدت من الحارس ليسددها قوية في المرمى، ليتقدم الدراويش مجددًا.