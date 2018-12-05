رياضة | راموس يضرب رقم ميتشيل مع ريال مدريد

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تفوق سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، على أسطورة الفريق ميشيل في عدد المباريات مع النادي الملكي في جميع المسابقات.

ذكر موقع البرنابيو، أن راموس خاض مع ريال مدريد 405 مباراة ليصبح اللاعب التاسع الأكثر مشاركة مع الفريق في تاريخ النادي الملكي متفوقاً على رقم ميشيل المسجل بـ404 مباراة.

وشارك راموس لأول مرة مع ريال مدريد في 10 سبتمبر عام 2005، أمام سيلتا فيجو، ويعد هذا موسمه الرابع عشر في النادي .