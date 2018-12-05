رياضة | كوادرادو يفكر في الرحيل عن يوفنتوس لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوادرادو يفكر في الرحيل عن يوفنتوس لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الكولومبي خوان كوادرادو لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، في التفكير بجدية نحو الرحيل عن السيدة العجوز في الفترة القادمة.

ذكر موقع الدون بالون، أن كوادرادو قد يرحل عن يوفنتوس بعد تضائل فرصته في المشاركة منذ وصول رونالدو للفريق والذي شارك الثنائي ديبالا وماندزوكيتش في الخط الهجومي للسيدة العجوز.

واشار الموقع، إلى أن أليجري المدير الفني لليوفي لا يعتمد بشكل كبير على كوادرادو حتي من على مقاعد البدلاء، واصبح التغيير المفضل لدي المدرب هي مشاركة دوغلاس كوستا وبيرنارديسكي.

وأكد الموقع، على أن كوادرادو يبحث عن مخرج من يوفنتوس، ولعل وجهته القادمة ستكون مع أتلتيكو مدريد الإسباني بعدما أبدي سيميوني مدرب الفريق إعجابه بقدرات ومهارات اللاعب.