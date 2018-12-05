رياضة | كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر (liverpool) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش

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كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر (liverpool) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتشليفربول وبيرنلي بث مباشر , الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج 2018-2019 المرحلة الخامسة عشر الدور الاول , سنكون علي موعد مع مباراة قوية علي ملعب تيرف مور معقل فريق بيرنلي ستجمع بين بيرنلي صاحب الارض والجمهور وبين ليفربول في مباراة لحساب الاسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الانجليزي.
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر (liverpool) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش
المباراة ستكون هامة لليفربول قبل مواجهة بورنموث في الايام القليلة القادمة وقبل مواجهة نابولي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا وسيسعي الفريق لتحقيق الانتصار ومواصلة النتائج الطيبة في اطار رحلته من أجل الحصول علي لقب هذا الموسم رفقة المدرب الالماني يورجن كلوب.
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر (liverpool) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش
المباراة ستكون صعبة علي ملعب صعب والدليل علي ذلك مباريات ليفربول امام بيرنلي في الموسم الماضي حينما تعادل ليفربول ذهابا في الانفيلد بهدف لكل فريق وكان النجم محمد صلاح قد أحرز هدف التعادل لليفربول حينها قبل أن يفوز ليفربول ايابا في الدور الثاني علي بيرنلي بنتيجة 2-1 بعد معاناة طويلة حينما احرز كلافان هدف الفوز في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر (liverpool) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش
مباراة ليفربول اليوم مباشر.
الدوري الانجليزي
الدور الاول
الأسبوع الخامس عشر
استاد تيرف مور
بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي.
يوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018.
الساعة التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت مصر.
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر (liverpool) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش
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