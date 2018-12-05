رياضة | كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر (liverpool) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر (liverpool) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش

ليفربول وبيرنلي بث مباشر , الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج 2018-2019 المرحلة الخامسة عشر الدور الاول , سنكون علي موعد مع مباراة قوية علي ملعب تيرف مور معقل فريق بيرنلي ستجمع بين بيرنلي صاحب الارض والجمهور وبين ليفربول في مباراة لحساب الاسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الانجليزي.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر (liverpool) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش

المباراة ستكون هامة لليفربول قبل مواجهة بورنموث في الايام القليلة القادمة وقبل مواجهة نابولي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا وسيسعي الفريق لتحقيق الانتصار ومواصلة النتائج الطيبة في اطار رحلته من أجل الحصول علي لقب هذا الموسم رفقة المدرب الالماني يورجن كلوب.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر (liverpool) عبر بي ان سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش

المباراة ستكون صعبة علي ملعب صعب والدليل علي ذلك مباريات ليفربول امام بيرنلي في الموسم الماضي حينما تعادل ليفربول ذهابا في الانفيلد بهدف لكل فريق وكان النجم محمد صلاح قد أحرز هدف التعادل لليفربول حينها قبل أن يفوز ليفربول ايابا في الدور الثاني علي بيرنلي بنتيجة 2-1 بعد معاناة طويلة حينما احرز كلافان هدف الفوز في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.