رياضة | عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة "الهداف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة "الهداف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب المغربي محمود بنحليب لاعب نادي الرجاء المغربي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.

ويرغب الفريق الأحمر في تدعيم خط الهجوم بعد العقم الذي ظهر به الفريق خلال فترة إصابة وإيقاف وليد أزارو، خاصة أن بطولة أفريقيا ستبدأ خلال أيام.

ونجح بنحليب في تحقيق بطولة الكونفدرالية الإفريقية مع نادي الرجاء المغربي منذ أيام، بعد الفوز علي نادي فيتا كلوب بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3.