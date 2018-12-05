رياضة | رسميا: السوبر الإيطالي في السعودية 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا: السوبر الإيطالي في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن خوض مباراة كأس السوبر السعودي بين يوفنتوس وميلان في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة جدة على ملعب الملك عبد الله الفيصل. وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن المباراة ستقام يوم 16 يناير المقبل في في الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش. وتم الاتفاق بين مسئولي الناديين والاتحاد الإيطالي بالتنسيق مع المملكة العربية السعوية على إقامة المباراة في المملكة رغم بعض الاحتتجاجات. وحصل يوفنتوس على لقبي الدوري والكأس في إيطاليا بينما حصل ميلان على لقب وصيف الكأس.

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