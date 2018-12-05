رياضة | لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس

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يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول مواجهة جديدة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الاربعاء الموافق الخامس من شهر ديسمبر لعام 2018 ميلاديا ، حيث يلتقي ليفربول امام نظيره بيرنلي في العاشرة الا الربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر الا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة ، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الأربعاء 5-12-2018 في الدوري الانجليزي الممتاز.

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يحل فريق ليفربول صيفا على ملعب تيرف مور معقل فريق بيرنلي، في مباراة اليوم الصعبة، حيث يبحث الريدز عن تحقيق ثلاث نقاط جديدة، مستغلا المستوى الرائع في الفترة الاخيرة وتحقيق فوز غالي في الجولة الاخيرة على فريق إيفرتون في ديربي شمال لندن في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بهدف اوريجي، ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد ستة وثلاثين نقطة جمعها من 11 فوز و3 تعادلات ولم يتلقى اي هزيمة حتى الان، كما يسعى المصري محمد صلاح لمواصلة التالق مع الريدز حيث ياتي في المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق برصيد سبعة أهداف، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حصد النقاط الثلاث، ومواصلة ملاحقة مانشستر السيتي المتصدر برصيد 38 نقطة، مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الأربعاء 5-12-2018.

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صاحب الارض والجمهور فريق بيرنلي يسعى لاستغلال ذلك لتحقيق اول فوز على ليفربول والحاق اول هزيمة به في الدوري الانجليزي هذا الموسم والخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق، حيث يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسع نقاط فقط من اربع عشرة مباراة، شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأربعاء 5-12-2018.

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ومن المقرر ان تنقل مباراة ليفربول وبيرنلي في العاشرة الا الربع مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء، عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 1 ، beIN SPORTS HD 1، بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي.

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