رياضة | سر رفض رونالدو العودة لـ"البرنابيو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر رفض رونالدو العودة لـ"البرنابيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي عدم حضور نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن رونالدو رفض حضور نهائي كأس ليبرتادوريس، ليترك ميسي مهاجم برشلونة وحيداً في ملعب البرنابيو.

واشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو رفض عرضاً من اتحاد أمريكا الجنوبية لحضور المباراة، حيث يري اللاعب أنه ليس الوقت المناسب للعودة لملعب ريال مدريد عقب رحيله في الصيف الماضي إلى يوفنتوس.

وأكد أحد المقربين من رونالدو، على أنه رفض طلب اتحاد أمريكا الجنوبية حضور المباراة، لعدم مواجهة جماهير ريال مدريد بعد الرحيل.