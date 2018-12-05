رياضة | المزين يختار 19 لاعبا بقائمة طنطا لمواجهة سيدي سالم غدا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزين يختار 19 لاعبا بقائمة طنطا لمواجهة سيدي سالم غدا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أيمن المزين المدير الفني لطنطا علي قائمة فريقه لمواجهة سيدي سالم غدا الخميس، بالجولة ال12 للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني، وجاءت القائمة كالتالي:-

في حراسة المرمى : اسلام طارق، والسيد الصاوي.

خط الدفاع : محمود مسعود، ومحمد العشري، ومحمد أسعد، ومحمد الشاذلي، ورضا العزب، واسلام بدر.

خط الوسط : علاء البدري، ونادر فؤاد، ومصطفي امين، وعلاء كمال، وجوزيف بيسه، ومحمد فوزي، وعبدالرحمن الدح، وابراهيم عرب.

خط الهجوم: محمد مودي، ومحمد جودة.

يدخل طنطا المباراة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بينما يأتي سيدي سالم في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.