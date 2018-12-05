شكرا لقرائتكم خبر عن «فييرا» يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بطل بوروندي بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة ماسيجير نيجوزي، بطل بوروندى، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات إياب دور الـ 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدي – محمود متولي – باهر المحمدي خط الوسط: نادر رمضان – عماد حمدي أمامهم: لسعد الجزيري – حسني عبدربه – عبدالرحمن مجدي خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا ويجلس على دكة البدلاء: محمد مجدي – كريم بامبو – محمد الصادق – أحمد أيمن – شكري نجيب – ريتشارد بافور – عمر الوحش. كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف، سجله طارق طه.

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