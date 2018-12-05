برشلونة يرصد 60 مليونا لضم نجم يوفنتوس

وضع نادي برشلونة الإسباني، لاعبا جديدا على قائمة اهتماماته، لتدعيم خط الوسط خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن برشلونة مهتم بخدمات اللاعب الأوروجواياني رودريجو بينتانكور، متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي.
وكشفت الصحيفة الإيطالية أن الفريق الكتالوني على استعداد لدفع 60 مليون يورو، لضم صاحب الـ21 عامًا، من صفوف السيدة العجوز.
وحصل بينتانكور على فرصة جيدة للعب مع يوفنتوس في ظل الإصابات المتكررة لسامي خضيرة وإيمري كان.
وخاض اللاعب مع الفريق 12 مباراة في الكالتشيو، و3 في دوري الأبطال، ومباراتين في كأس إيطاليا حتى الآن، وسجل هدفين.
وأوضحت الصحيفة أن نادي بوكا جونيورز، سيحصل على نصف مبلغ الصفقة في حال انتقاله من يوفنتوس، علمًا بأنه انضم لليوفي من صفوف الفريق الأرجنتيني في صيف 2017، مقابل 10.5 مليون يورو.
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