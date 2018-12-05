شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن موعد فتح باب الاشتراك في كأس مصر مواليد 1997 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب الاشتراك في مسابقة كأس مصر مواليد 1997، اعتبارا من غد الخميس 6 ديسمبر، وحتى الخميس 13 من الشهر نفسه، لجميع الأقسام، على أن يعلن الاتحاد أسماء الأندية التي ستشارك في المسابقة يوم الأحد 16 ديسمبر.

وتجرى قرعة البطولة يوم الثلاثاء 18 ديسمبر في الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وحدد الاتحاد قيمة الاشتراك في المسابقة الجديدة 1000 جنيه، تسدد في الفرع التابع له النادي الذي يرغب في الاشتراك.

كان مجلس إدارة الاتحاد قد قرر في اجتماعه أمس، تنظيم مسابقة كأس مصر للشباب مواليد 1997، اختياريا لجميع الأقسام.