شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يكتفي بتدريبات في «الجيم» على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات في الجيم، صباح اليوم الأربعاء، على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري.

وأدى اللاعب مرانا خفيفا بعد أن اشتكى من تعرضه لنزلة برد منعته من المشاركة في التدريبات التي جرت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، صباح اليوم.

وكان أكرم توفيق خرج من قائمة الفريق الذي سيخوض مباراة الجونة اليوم على ملعب السلام في الثامنة مساء.