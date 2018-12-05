سولاري: الميركاتو ليس من اختصاصي.. ولا أحد يلعب للأبد

قال سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، اليوم الأربعاء، إن قضية التعاقدات الشتوية للفريق، ليست من اختصاصه.

وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه مع مليلية، المقررة غدًا في إياب دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا، رد سولاري على سؤال عن الميركاتو، بقوله: "لا أعرف.. الصفقات الشتوية ليست من اختصاصي".

وعن لاعبي الأكاديمية المتواجدين بالفريق الأول حاليًا، قال: "طوال تاريخ هذا النادي، كان هناك لاعبين من الأكاديمية (كاستيا) في الفريق الأول، رغم أنهم لم يكونوا كثيرين في السنوات القليلة الماضية".

وحول فوز لاعبه، لوكا مودريتش، بالكرة الذهبية، أجاب: "يجب أن يكون التركيز عليه الآن، بالطبع هو يستمتع بها كثيرًا، لأن هذه الجوائز أكثر متعة في هذا العصر".

موقف إيسكو ونافاس

وبخصوص عدم مشاركة إيسكو أساسيًا معه حتى الآن، رد سولاري: "هناك 24 لاعبًا في الفريق، بالإضافة لأولئك في الكاستيا، أراهم جميعًا يعملون بحماسة".

وواصل: "نريد أن نرى أكبر عدد ممكن من اللاعبين.. ودائمًا سيتم سؤالي عن أولئك الذين لا يلعبون".

وأضاف: "كل يوم تتحدثون عمن يشارك ومن لا يشارك، يتعين على اللاعبين أن يبذلوا قصارى جهدهم، ليكونوا قادرين على المشاركة، وتقديم أفضل ما لديهم.. وظيفتنا نحن المدربون هي اختيار من سيلعب، وعدم ارتكاب الأخطاء".

وعن علاقته بإسبانيا والأرجنتين، قال: "أولًا أنا أرجنتيني وإسباني، جدتي من إسبانيا، وأملك الجنسية الأرجنتينية.. لقد كنت محظوظًا باللعب في بلدان عديدة، كل بلد له هويته.. في الأرجنتين لدينا القليل من كل شيء، لأننا مهاجرون".

وبشأن كيلور نافاس، الذي لا يشارك أساسيًا مع الفريق حاليًا، قال المدرب: "نحن بحاجة لأن يكون الجميع على ما يرام، والأمر المهم هو كيفية سير المجموعة".

واختتم: "هناك لاعبون يتمتعون بأداء جيد، وهم متساوون، وهذا السبب الذي جعلهم يلعبون 10 أو 12 عامًا بشكل أساسي، لكن كلهم يصبحون لاعبين سابقين في النهاية.. مارادونا الآن أصبح مدربًا، وبيليه في الفيفا، لا أحد يلعب للأبد".