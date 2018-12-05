عمر السومة يساند «الفتوة» السوري بـ 5 مليون ليبرة

كشف محمد المشعلي، رئيس نادي الفتوة السوري، أن ناديه تسلم 5 ملايين ليرة سورية (10 آلاف دولار)، من عمر السومة، المحترف في صفوف الأهلي السعودي.

وقال المشعلي في تصريحات صحفية، إن السومة قدم المبلغ على دفعتين خلال الفترة الماضية، وذلك دعما لناديه الأم في دوري الدرجة الأولى.

وأوضح المشعلي أن السومة وعد بدعم إضافي في حال نجح الفريق في التأهل للدوري الممتاز.

يذكر أن عمر السومة بدأ حياته الكروية مع الفتوة وحقق معه دوري فئة الشباب، وحصد حينها لقب الهداف ب29 هدفا.

وبعد تصعيده للفريق الأول، ساعد السومة ناديه الفتوة على العودة إلى الدوري الممتاز موسم 2009.

وفي عام 2011، انتقل السومة إلى القادسية الكويتي، ومن ثم للأهلي السعودي حيث بات من أهم وأخطر مهاجمي العرب وآسيا.