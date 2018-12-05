حكم نهائي كأس العالم 2018 يدير موقعة الهلال والنصر

قال ممدوح المرداسي الحكم الدولي السعودي السابق، اليوم الأربعاء، إن لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، أسندت إدارة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، المقرر السبت المقبل، ضمن الجولة الـ12 لدوري المحترفين، إلى الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا.
وكتب المرداسي، عبر حسابه على "تويتر": "الحكم الأرجنتيني (نيستور بيتانا) يدير مواجهة الهلال والنصر، بدوري المحترفين السعودي السبت المقبل".
وتابع: "هو نفس الحكم، الذي أدار مباراتي افتتاح ونهائي كأس العالم 2018 بروسيا، اختيار موفق".
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