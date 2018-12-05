ثورة لاعبو الجزيرة الأردني ضد الإدارة.. والتهديد بفسخ العقود

ينتظر أن تعقد إدارة نادي الجزيرة الأردني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الجهاز الفني والإداري لفريق كرة القدم، لمناقشة الظروف المالية الصعبة التي يعيشها الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وتسعى إدارة نادي الجزيرة إلى إيجاد حلول للقضية المالية المؤرقة جراء الحجز المالي على ممتلكاته بعد قضية رفعها رئيس سابق مطالباً بأمواله التي أنفقها.

وأبلغ عدد من اللاعبين لإدارة النادي بأنهم في حال حصلوا على عقود احترافية خلال فترة الميركاتو الشتوي، فإنهم لن يترددوا في قبولها، نتيجة عدم تسلمهم مستحقاتهم منذ عدة شهور.

وهناك أكثر من لاعب يستطيعون فسخ عقدودهم من الناحية القانونية في ظل عدم تسلمهم رواتبهم لأكثر من شهر، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين لم يتسلموا رواتبهم منذ 3 شهور، والأمر ينسحب على الجهاز الفني والتدريبي.

ويتصدر فريق الجزيرة قائمة الترتيب مع ختام مرحلة ذهاب بطولة دوري المحترفين برصيد 26 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن مطارده الأول شباب الأردن.