وليد سليمان على رادار كبار الأندية السعودية

أكدت تقارير صحفية مصرية، أن دوري المحترفين يحاول استقطاب نجم الأهلي المصري وليد سليمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتمثيل أحد فرق المملكة.

ومن جانبه، قال الإعلامي المصري مهيب عبد الهادي، في برنامجه ” اللعيب ” المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، أن هناك عرضًا سعوديًا وصل لنجم وسط الأهلي وليد سليمان للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل؛ لافتًا إلى أن الأمر متروك لمجلس إدارة النادي.

ومن الجدير بالذكر، أن وليد سليمان الذي قاد فريقه الأهلي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، كان قد أعلن اعتزال اللعب الدولي بشكل رسمي خلال الفترة الماضية عقب استبعاده بصورة شبه دائمة من قبل المدير الفني للمنتخب المصري على الرغم من تألقه مع فريقه.