مدرب سيدات يد الأهلي: اللاعبات قدمن مباراة كبيرة أمام الجزيرة

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أعرب ياسر صلاح المدير الفني لفريق اليد “سيدات” بالنادي الأهلي عن سعادته بإصرار لاعبات الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على الجزيرة أمس ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وقال صلاح – في تصريح اليوم /الأربعاء/ – “إن لاعبات الأهلي قدمن مباراة كبيرة أمام منافس قوي وكن ندا طوال أحداث المباراة, مشيرا إلى أن الأهلي يسير بخطى ثابتة في المنافسة على لقب بطولتي القاهرة والدوري”.

وأشاد بروح لاعبات الأهلي والمجهود الذي قدمنه في مباراة الجزيرة والفوز في الدقائق الأخيرة للمباراة وحسمها لصالح الأهلي.

وكان الأهلي قد فاز على الجزيرة بنتيجة (21-18) في المباراة, التي جمعت الفريقين مساء أمس على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي بالجزيرة, ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

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