أليجري : التجاهل في جائزة الكرة الذهبية سيجعل رونالدو أفضل

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حذر المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي, ماسيميليانو أليجري, منافسي البيانكونيري من المستوى العالي الذي سيظهر عليه في باقي الموسم, النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو, بعد عدم منحه الكرة الذهبية السادسة في مسيرته الاحترافية.

وقال أليجري, في تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية اليوم الأربعاء “أعتقد انه كان يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية لما قدمه مع ريال مدريد وفوزه بدوري الأبطال”.

وأضاف المدرب الإيطالي “في كأس العالم مع البرتغال للأمانة لم يتمكن من الذهاب بعيدا أكثر من دور ال`16, لكني أرى أنه كان يستحقها. وفي نفس الوقت أعتقد بأن هذا يمكن أن يمنحه الدافع من أجل الأداء بشكل أفضل هذا الموسم والفوز بالكرة الذهبية القادمة مع يوفنتوس”.

وحصل الكرواتي لوكا مودريتش, لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني, على الكرة الذهبية لهذا العام في حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس قبل يومين, لينهي احتكارا دام 10 أعوام للجائزة التي تقاسمها رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي خلال هذه الفترة.

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