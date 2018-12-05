شكرا لقرائتكم مورينيو يترقب مكالمة بيريز لتدريب ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيح مصير البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، معلقا من الاستمرار في قيادة الشياطشين الحمر بسبب استمرار تراجع نتائج الفريق.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن مورينيو واثق من عودته لتدريب ريال مدريد الإسباني، حال تعرضه للإقالة من منصبه في اليونايتد، وأن المدرب البرتغالي يترقب مكالمة من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، لمنحه فرصة العودة لتدريب فريق العاصمة الإسباني وإنقاذ الموقف في قلعة البرنابيو..

وكان بيريز قد تعاقد مع مورينيو عام 2010، ليتولى منصب المدير الفني للفريق الملكي لمدة 3 أعوام، قبل الرحيل إلى تشيلسي الإنجليزي في صيف 2013.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب البريمييرليج بعد مرور 14 جولة، إذ يمتلك 22 نقطة.