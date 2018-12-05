شكرا لقرائتكم سراج وتوفيق يمثلان الأهلي في إتفاقية الليجا وجامعة اسلاسكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مثل الثنائي محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي، وأمير توفيق مدير التسويق بالنادي، وفد الأهلي في حضور فعاليات توقيع اتفاقية رابطة المحترفين بالدوري الإسباني " لاليجا " وجامعة «اسلاسكا » الفرنسية والتي أقيمت في منزل السفير الإسباني بالقاهرة.

ورحب ارتورو افيليو السفير الاسباني بالقاهرة بعضو مجلس إدارة النادي، مشيدا بالدور المهم الذي يلعبه الأهلي في الرياضة المصرية، مؤكدا على التعاون المثمر بين الأهلي والسفارة الإسبانية في القاهرة.

كما أشاد ممثلو « لاليجا » بوفد النادي الأهلي مؤكدين اهتمامهم بأن يكون النادي الأهلي طرفا في هذه الاتفاقية في المستقبل القريب.

وشارك محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وامير توفيق مدير التسويق في فعاليات تلك الاتفاقية بعدما تلقى مجلس الإدارة دعوة رسمية من السفارة الإسبانية بالقاهرة وطرفي الاتفاقية لحضور فعاليات التوقيع.

وأعلنت الاتفاقية التي وقعت ظهر اليوم بحضور النادي الأهلي بين لاليجا وجامعة اسلاسكا عن تنظيم عدة دورات تدريبية بشأن الإدارة الرياضية وتمنح دبلومة وماجيستير الإدارة الرياضية معتمدين من رابطة المحترفين بالدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يقدم سراج الدين تقريرا شاملا حول الاتفاقية التي حضر فعالياتها لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لاعتماد مشاركة الأهلي في تنظيم الدورات التدريبية التي تبدأ من مارس المقبل.