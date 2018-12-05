شكرا لقرائتكم سولاري: اللعب تحت قيادتي للريال بالاجتهاد "مش بالأسماء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الأرجنتيني سنتياجو سولاري المدير الفني لريال أن فريقه قدم مستوي طيب في لقاء الذهاب ضد مليلية بدور الـ32 لكأس إسبانيا، ولعب ​​مباراة رائعة ، مع نتيجة كبيرة وأداء رائع، متمنيا أن يكون هناك عرض رائع في لقاء العودة غداً مع تواجد الجماهير ، ستكون مباراة رائعة ضد فريق مليلية الكبير ، حتى لو كان من الدرجة الثانية" .

كشف سولاري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مليلية، أنه بالوقت الحالي ليس في مجال اختصاصه تقييم ما إذا كانت هناك انتقالات في يناير أم لا.

عبر عن سعادته لفوز لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية، قائلا،أنا سعيد لأجل لوكا مودريتش، ولا أعرف ما قاله سيميوني ، بالحقيقة انا أحبه ، أحترمه ، و معجب به ، لكن فيما يتعلق بلوكا ، أعتقد أنه يستحق هذا التتويج، لقد أعطى كل شيء لريال مدريد و كان عام لا يصدق ، نحن سعداء للغاية لحصوله على الكرة الذهبية ،

وعن وضع ايسكو ؟ أوضح، "هناك 24 لاعباً في الفريق وأراهم يعملون بكثافة وحماس، أنا لا أؤمن بوجود لاعب لا يمس، لم أصدق ذلك عندما كنت لاعباً، كل لاعب ​​قابل للمس و النقاش حوله، ما يتعين على اللاعبين فعله هو تقديم الأفضل لأنفسهم قبل ناديهم، إذا وضعت تركيزي على لاعب واحد لا يلعب بالتشكيلة ، فسوف احصل دائمًا على شخص يسألني عنه".

شدد، "لن يلعب بتشكيلتي أي لاعب فقط لأجل اسمه ، العمل هو فقط ما احكم من خلاله" ، مضيفا، "أشعر أنني اسباني بنفس القدر الذي أشعر به أنني أرجنتيني، هناك إصابات ، هناك أوقات سيئة، مهمة المدرب هي التمييز ومحاولة عدم التصرف بشكل خاطئ."

وعن مشاركة كيلور نافاس؟ نحن بحاجة إلى أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد وأن يضعوا مواهبهم تحت تصرف الفريق، وفيما يخص جاريث بيل رد، "أراه جيداً بدنياً ، يركز في التدريب و يعمل بجد".