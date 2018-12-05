شكرا لقرائتكم رونالدو يرفض دعوة رئيس ريال مدريد .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن رفض البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى الدعوة المقدمة من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لحضور "السوبر كلاسيكو" بين بوكا جونيورز وريفر بلايت فى إياب نهائى كأس ليبرتادوريس، الأحد، المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

وفقاً لما نشرته صحيفة "أس"الأسبانية، إن البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق رفض دعوة رئيس الملكى لحضور "السوبر كلاسيكو" بين بوكا جونيورز وريفر بلايت بجوار ليونيل ميسي نجم برشلونة.

من جانبه، علف مصدر مقرب من كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس حول الأمر قائلاً، : "الوقت مبكر للعودة إلى البرنابيو والجرح لم يلتئم، سيكون من دواعي سرور كريستيانو متابعة المباراة بجانب ميسي، لكنه لن يتمكن من الحضور".

ووصفت جماهير ريال مدريد رحيل كريستيانو رونالدو بأنه خروج من الباب الخلفى بعدما رحل إلى يوفنتوس الصيف الماضى ورفض استكمال مسيرته فى البرنابيو لرغبته فى زيادة راتبه إسوة بليونيل ميسي الذى يحصل على 30 مليون يورو سنويا مقابل 22 مليونا للنجم البرتغالى مع ريال مدريد.