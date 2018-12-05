شكرا لقرائتكم الإسماعيلي وبطل بوروندي يصلان ملعب الإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل فريقى النادى الاسماعيلى ولو ميساجير نجوزي الى ملعب ستاد الاسماعيلية ، نظرا للمباراة المرتقبة بين الفريقين فى تمام الخامسة مساء ضمن فعاليات دور الاياب من الدور التمهيدى لدورى ابطال افريقيا . وفور وصولهم حرصت بعثة بطل بوروندى للاطمئنان على ارضية ملعب المباراة . وقد انتهى لقاء الذهاب بفوز الدراويش بهدف للاشئ احرزه اللاعب طارق طه .

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