شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تحصل على حقوق بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حصول شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية على الحقوق الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية والتي تقام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 وحتى 14 ديسمبر الجاري بمشاركة منتخبات القارة السمراء.

ولأول مرة تنجح شركة مصرية وطنية في كسر احتكار الشركات العالمية الأخرى، وتوقع عقدا مباشرا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، للحصول على الحقوق التجارية وكذلك حقوق البث الفضائي للبطولة القارية التي تقام على أرض مصر.

وعبر محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس، عن سعادته البالغة بالتعاون الأول من نوعه مع الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن توقيع العقد للبطولة الشاطئية يعتبر خطوة على طريق كسر احتكار البطولات، وبثها عبر القنوات الفضائية المصرية المفتوحة.

أشار كامل إلى أن البطولة التي ستشهد حضورا كثيفا في شرم الشيخ، ستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة، من أجل توفير أكبر قدر من المشاهدة الجماهيرية ودعم المنتخب المصري للكرة الشاطئية في إطار حملته نحو التتويج بلقب البطولة.